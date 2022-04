Festival de la Butte des Loubières Désertines Désertines Catégories d’évènement: Allier

Desertines

Festival de la Butte des Loubières Désertines, 30 juillet 2022, Désertines. Festival de la Butte des Loubières Théâtre de verdure La Butte des Loubières Désertines

2022-07-30 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-30 Théâtre de verdure La Butte des Loubières

Désertines Allier Désertines, avec l’aide de la commission culturelle, et l’association culturelle “Art et Culture ” vous propose un festival de danses et musiques traditionnelles et théâtre. +33 4 70 02 34 40 Théâtre de verdure La Butte des Loubières Désertines

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Desertines Autres Lieu Désertines Adresse Théâtre de verdure La Butte des Loubières Ville Désertines lieuville Théâtre de verdure La Butte des Loubières Désertines Departement Allier

Désertines Désertines Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/desertines/

Festival de la Butte des Loubières Désertines 2022-07-30 was last modified: by Festival de la Butte des Loubières Désertines Désertines 30 juillet 2022 Allier Désertines

Désertines Allier