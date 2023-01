FESTIVAL DE LA BRODERIE DE COMPIEGNE Margny-lès-Compiègne, 6 octobre 2023, Margny-lès-Compiègne .

FESTIVAL DE LA BRODERIE DE COMPIEGNE

124 Allée Marcel Guérin Margny-lès-Compiègne Oise

2023-10-06 10:00:00 – 2023-10-08 18:00:00

Margny-lès-Compiègne

Oise

Le Festival de la Broderie de Compiègne est devenu l’un des tout premiers événements amateur de l’Art du Fil en France.

Créé en 2009, la 8ème édition de 2023 fêtera son 14ème anniversaire.

Haut en couleurs et accueillant 70 exposants de grande qualité soigneusement sélectionnés, le Festival de la Broderie de Compiègne vous accueille avec ses larges allées, sa diversité artistique, ses ateliers dédiés et une équipe d’organisation aux petits soins.

Pilotée bénévolement par le Lions Club de Compiègne Royal Lieu et les Ateliers Autour du Fil, l’intégralité des bénéfices de cette manifestation permet de soulager la difficulté ou les douleurs de Compiegnois dans des situations délicates.

Tout est prévu sur place pour que vous passiez un agréable moment : buvette, restauration « maison » mais également des animations et des ateliers tout au long du Festival.

Les modalités et les petits conseils vous sont prodigués sur le site internet du Festival.

Nous vous y attendons nombreux.

contact@broderie-compiegne.fr http://www.broderie-compiegne.fr/

