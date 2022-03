FESTIVAL DE LA BIERE Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay Meuse Stenay Le Festival du Musée de la Bière se déroulera de 10h00 à 18h00. Cette année, le musée vous invite à explorer la culture gitane avec des concerts et des démonstrations de vannerie et de lutherie.Vous aurez aussi le plaisir de découvrir une douzaine d’artisans brasseurs, apiculteur et fromager de notre territoire, mais aussi transfrontalier, dans un rayon proche du Musée, ont répondu présent à l’invitation pour mettre à l’honneur leurs produits.

Un programme d’animations, préparé par l’équipe du Musée et de la Taverne, est prévu tout au long de cette journée. Buvette et restauration sur place. Entrée libre. musee.biere@meuse.fr +33 3 29 80 68 78 http://www.musee-de-la-biere.com/ Pixabay

