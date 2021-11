Festival de la beauté Lourdes, 26 novembre 2021, Lourdes.

Festival de la beauté à Lourdes LOURDES Lourdes

2021-11-26 – 2021-11-28 à Lourdes LOURDES

Lourdes 65100 Lourdes

Programme :

> Vendredi 26 novembre :

– 18h : exposition de peintures (du 22 au 29 novembre) et vernissage au Palais des Congrès ;

– 19h : table ronde ” l’art est-il essentiel ? ” au Palais des Congrès ;

– 20h30 : récital “Bernadette de Lourdes” à l’espace Robert Hossein.

> Samedi 27 novembre :

– 11h – 13h : forum des ateliers créatifs, danse sacrée, écriture, chant, peinture, mosaïque… au Palais des Congrès ;

– 14h30 : partage des talents au Palais des Congrès ;

– 16h30 : hommage à Michael Lonsdale avec projection “des Hommes et des Dieux” suivie d’un débat au Palais des Congrès ;

-20h : “beauté pour rejoindre l’essentiel” au Palais des Congrès.

> Dimanche 28 novembre :

– 10h : messe d’artistes à la Grotte présidée par Mgr Landel et avec chant “Madame” avec Eyma ;

– 14h30 : spectacle “la nuit des rois” de Shakespeare (revisité) par la compagnie des Lendemains d’Hier au Palais des Congrès ;

– 17h : spectacle “Charles de Foucauld” écrit, mis en scène et produit par Anne et Daniel Facérias au Palais des Congrès.

Informations et billetterie via les liens ci-dessous.

contact@festivaldelabeaute.org +33 6 27 48 33 66 https://lourdes.festivaldelabeaute.org/

Programme :

> Vendredi 26 novembre :

– 18h : exposition de peintures (du 22 au 29 novembre) et vernissage au Palais des Congrès ;

– 19h : table ronde ” l’art est-il essentiel ? ” au Palais des Congrès ;

– 20h30 : récital “Bernadette de Lourdes” à l’espace Robert Hossein.

> Samedi 27 novembre :

– 11h – 13h : forum des ateliers créatifs, danse sacrée, écriture, chant, peinture, mosaïque… au Palais des Congrès ;

– 14h30 : partage des talents au Palais des Congrès ;

– 16h30 : hommage à Michael Lonsdale avec projection “des Hommes et des Dieux” suivie d’un débat au Palais des Congrès ;

-20h : “beauté pour rejoindre l’essentiel” au Palais des Congrès.

> Dimanche 28 novembre :

– 10h : messe d’artistes à la Grotte présidée par Mgr Landel et avec chant “Madame” avec Eyma ;

– 14h30 : spectacle “la nuit des rois” de Shakespeare (revisité) par la compagnie des Lendemains d’Hier au Palais des Congrès ;

– 17h : spectacle “Charles de Foucauld” écrit, mis en scène et produit par Anne et Daniel Facérias au Palais des Congrès.

Informations et billetterie via les liens ci-dessous.

à Lourdes LOURDES Lourdes

dernière mise à jour : 2021-10-29 par OT de Lourdes|CDT65