### 2ème édition, samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 avec la présence de 35 auteurs Ce festival est né d’une promesse … définir Erquy comme épicentre de la passion de la BD et faire découvrir le vivier d’auteurs fantastiques qu’est la Bretagne. L’ambition envers le public est de lui faire passer un bon moment, de le faire sourire, … et de l’inviter à rapporter chez lui quelques souvenirs d’enfance. Retrouvez toutes les informations sur le site du festival : [erquyenbulles.fr](https://erquyenbulles.fr/) En marge, deux expositions seront visibles du mercredi 20 au mercredi 27 octobre à la Galerie municipale Bernard Nonnet : * **Bleu pétrole**, le scandale Amoco tirée de la bande dessinée du même nom ; * Les planches originales de **Formica**, bande dessinée d’Alain Mary.

3 €, gratuit – 15 ans

