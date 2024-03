FESTIVAL DE LA BD 12ÈME ÉDITION Villers-lès-Nancy, samedi 18 mai 2024.

Les 18 et 19 mai 2024, la douzième édition du festival BD et jeunesse VillersBD se déroulera au château de Madame de Graffigny, au centre des Ecraignes et au restaurant scolaire adjacent à Villers-lès-Nancy.

Une exposition originale d’œuvres variées de Philippe Luguy, père en particulier de Percevan, se tiendra à la galerie de Madame de Graffigny du 4 au 26 mai. Cette exposition sera ouverte en semaine de 14h à 18h et durant tout le week-end du festival de 10h à 18h.

Pendant le festival lui-même, les visiteurs pourront rencontrer environ 45 auteurs qui viendront présenter leurs albums et seront en dédicace. Seront présents des auteurs confirmés, des auteurs débutants, des auteurs régionaux, des maisons d’édition… La moitié de ces auteurs viendra à VillersBD pour la première fois! Et nous n’avons pas pu accepter toutes les sollicitations ! (entrée 2€ pour les adultes)

Une libraire et des bouquinistes seront présents pour fournir les albums proposés en dédicace et permettre de dénicher des albums anciens, rares ou plus communs.Tout public

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Rue Albert 1er

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est

