Lot Festival de la BD: de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, exposition Kubini « Les BD d’Afrique »

Palais de la Raymondie les 15 et 16 Juillet après midi: animation autour de la BD

Halle de Martel: le 17 Juillet de 10h à 12h30 et de 14h à 18h: 30ème Festival de la BD. Invitée d’honneur ELYON’S, dédicace sous la halle de Martel.

Exposition « Les dessins contre les maux »

Concert illustré à 15h La 30ème édition du Festival de BD de Martel accueille la nouvelle génération d’auteurs de bandes dessinée, des jeunes créateurs qui ont assimilés toutes les influences du 20ème siècle. Au delà d’un style graphique novateur, ils amènent la bande dessinée vers de nouvelles contrées, renouvelant le genre par leur dynamisme et leur créativité. ©Les Feles de la BD- Martel

