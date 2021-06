Martel Martel Lot, Martel Festival de la Bande Dessinée, le 29 ème ! Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

Martel Lot Exposition en extérieur, et journée dédicaces d’une vingtaine d’auteur(e)s, dont l’invitée d’honneur est Céline Wagner.

Priorité aux auteurs régionaux et participation de deux maisons d’édition. +33 6 13 66 60 84 Exposition en extérieur, et journée dédicaces d’une vingtaine d’auteur(e)s, dont l’invitée d’honneur est Céline Wagner.

