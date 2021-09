Vitry-le-François Vitry-le-François Marne, Vitry-le-François Festival de la Bande Dessinée : Bulles en Champagne Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Festival de la Bande Dessinée : Bulles en Champagne Vitry-le-François, 2 octobre 2021, Vitry-le-François. Festival de la Bande Dessinée : Bulles en Champagne 2021-10-02 – 2021-10-03 Place de la Halle Centre Ville

Christian Paty, auteur dessinateur, est président de cette 16ème édition "bis". Venue d'auteurs, éditeurs, associations et collectifs. Présentation du pass sanitaire à l'entrée. De 9h30 à 17h30. christophe.herveux@wanadoo.fr http://bdvitrylefrancois.over-blog.com/

