Vendredi :

20h00 : Présentation du festival

20h30 : La pièce de théâtre “Holywood sur Mer”. Entrée : 12 €. 8 €. pour les moins de 12 ans. Samedi :

10h00 à 11h30 : Atelier théâtre pour enfants. Gratuit.

14h00 à 15h30 : Scène ouverte. Venez présenter un extrait de votre spectacle ou tout autre scénette. Inscriptions par email: cie12portes@gmail.com. Gratuit.

16h30 : One woman show: “Clarisse De” ? 12 €. 8 €. pour les moins de 12 ans

https://www.lacompagniedes12portes.com/ Vendredi 10 juin à 20h00 et samedi 11 juin à 10h00, 14h00, 16h30 et 20h00 à l'Espace Soutine de Lèves : Festival de la 13e Porte. cie12portes@gmail.com +33 6 22 30 60 89

