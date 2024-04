Festival de jeux Les balichonades MVC Bayonne Centre Ville Bayonne, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024, à la maison de la vie citoyenne dans le quartier du Grand Bayonne, est organisé le festival de jeux les balichonades.

Venez nombreux profiter d’un festival mis en plkace par et pour des passionnés et professionnels du jeu, de la petite enfance aux seniors. ce festival sera ouvert à tout public, familles, enfants, adolescents, adultes, ave cune multitude de propositions tout jeux confondus ( jeux en bois, jeux de plateau, jeux traditionnels, concours et bien d’autres). Ce festival est co-oranisé avec la maison de la vie citoyenne, euskal turn over, le patronage laique des petits bayonnais et le centre social dou boucaou. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 00:00:00

MVC Bayonne Centre Ville 11 Rue Georges Bergès

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine accueil@mvcbayonnecentreville.org

L’événement Festival de jeux Les balichonades Bayonne a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Bayonne