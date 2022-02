Festival de Jazz traditionnel Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: Drôme

2022-03-18 – 2022-03-20

The Yellboys, Lisa Bouvier Quartet et Gumbo Jazz band sont au programme de ce 14ème festival.

+ Concert pédagogique le vendredi, stage de jazz le samedi et conférence sur les origines du jazz dimanche matin. amisdujazztraditionnel@gmail.com +33 6 68 20 98 30 http://www.ajtderochegude.com/

