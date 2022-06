Festival de Jazz, Tiger Rose à Valojoulx, 2 juillet 2022, .

Festival de Jazz, Tiger Rose à Valojoulx



2022-07-02 – 2022-07-02

Depuis 20 ans le festival de jazz (mais pas seulement) des Musiques de la Nouvelle Orléans en Périgord vous présentent des musiciens qui ont fait l’histoire en dépassant les étiquettes et les classifications d’esprit rabougri. Qu’importe le paravent vocable, on souhaite juste que la référence à l’ivresse métissée des glorieux artistes de ce festival puisse s’épanouir sur le territoire; Mama New Orleans en attente de décollage. Ca fait deux ans qu’elle attend sur le tarmac…

Retrouvez le groupe Tiger Rose à Valojoulx

Inspiré du boogie de Détroit et du South Gospel, Mig et Loretta vous entrainent dans un juke joint blues puissant qui font revivre les 30’s aux 50’s.

Retrouvez le groupe Tiger Rose à Valojoulx. Inspiré du boogie de Détroit et du South Gospel, Mig et Loretta vous entrainent dans un juke joint blues puissant qui font revivre les 30’s aux 50’s.

+33 6 85 42 80 96

Depuis 20 ans le festival de jazz (mais pas seulement) des Musiques de la Nouvelle Orléans en Périgord vous présentent des musiciens qui ont fait l’histoire en dépassant les étiquettes et les classifications d’esprit rabougri. Qu’importe le paravent vocable, on souhaite juste que la référence à l’ivresse métissée des glorieux artistes de ce festival puisse s’épanouir sur le territoire; Mama New Orleans en attente de décollage. Ca fait deux ans qu’elle attend sur le tarmac…

Retrouvez le groupe Tiger Rose à Valojoulx

Inspiré du boogie de Détroit et du South Gospel, Mig et Loretta vous entrainent dans un juke joint blues puissant qui font revivre les 30’s aux 50’s.

dernière mise à jour : 2022-06-25 par