Festival de jazz organisé par l'A.J.T. Salle des fêtes, 24 mars 2023, Suze-la-Rousse

2023-03-24 20:45:00 20:45:00 – 2023-03-26

Drôme EUR 15ème Festival des Amis du Jazz Traditionnel avec au programme :

un concert par soirée : jazz manouche, swing new orleans,

un stage de 3h : danse swing Shim Sham le samedi après-midi,

une conférence « les affres du jazz au cinéma » le dimanche matin. amisdujazztraditionnel@gmail.com +33 6 61 65 52 09 Salle des fêtes Route de Bollène Suze-la-Rousse

