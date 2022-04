Festival de Jazz Mios, 20 août 2022, Mios.

Festival de Jazz Mios

2022-08-20 – 2022-08-21

Mios Gironde

EUR Le service culturel et l’association Music en l’Eyre vous proposent la première edition du Festival de Jazz de Mios. Le développement du jazz en France est un phénomène qui a pris de l’ampleur ces dernières années. Désormais, il n’est plus réservé à un certain milieu de connaisseurs, il se démocratise et attire aujourd’hui un large public.

Au programme de ces deux jours : une conférence et 4 concerts avec des artistes locaux, originaires du Bassin d’Arcachon et de la scène bordelaise.

Restauration et buvette sur place.

