FESTIVAL DE JAZZ – LES WITCH’CAROLL

FESTIVAL DE JAZZ – LES WITCH’CAROLL, 31 juillet 2022, . FESTIVAL DE JAZZ – LES WITCH’CAROLL



2022-07-31 – 2022-07-31 Pour tous les amoureux du jazz, venez découvrir ou redécouvrir LES WITCH’CAROLL. Chansons voodoo blues et plus, au féminin. Sur la place de la République et c’est gratuit ! dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville