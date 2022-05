Festival de jazz Les Grands Espaces Saint-Christoly-de-Blaye Saint-Christoly-de-Blaye Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Christoly-de-Blaye Gironde Saint-Christoly-de-Blaye 17 17 EUR Le Vox organise pour la deuxième fois avec le label Laborie Jazz le festival Les Grands Espaces et vous fait découvrir des pépites !

Vendredi 17 juin à 20h30 : Rouge Derrière les paupières

Samedi 18 à 20h30 : Festen Inside Stanley Kubrick

Dimanche 19 à 19h : Fred Langlais & Sam Garcia Accordeon Feeling

De grands espaces, pour de grandes respiration ! ©Sylvain Gripoix

