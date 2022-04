Festival de Jazz – Exposition Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

du mardi 26 avril au samedi 7 mai à Médiathèque Till l’Espiègle

**Du 26 avril au 7 mai 2022 à la Médiathèque : exposition d’une vingtaine de clichés pris lors de concerts de formations jazz de la région, les photographes signent du nom de Kolet et Mark.**

Entrée libre

Du 26 avril au 7 mai 2022 à la Médiathèque : exposition d'une vingtaine de clichés pris lors de concerts de formations jazz de la région, les photographes signent du nom de Kolet et Mark. Médiathèque Till l'Espiègle 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T13:00:00 2022-04-26T18:30:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T18:30:00;2022-04-28T13:00:00 2022-04-28T18:30:00;2022-04-29T13:00:00 2022-04-29T18:30:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T18:30:00;2022-05-03T13:00:00 2022-05-03T18:30:00;2022-05-04T13:00:00 2022-05-04T18:30:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T18:30:00;2022-05-06T13:00:00 2022-05-06T18:30:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:30:00

Lieu Médiathèque Till l'Espiègle Adresse 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq

