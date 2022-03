Festival de Jazz – concert du Trio D’mo (Boîte à jazz) Ancien carmel Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Dimanche 30 avril 2022 à 12h30, le Trio D’mo (Boîte à jazz) joue à l’ancien carmel d’Ascq, 99 rue Masséna, dans le cadre du festival de jazz.** Olivier Rénier au piano, Marc Tailliez à la contrebasse et David Thomassin à la batterie invite pour l’occasion Marie Boby au chant, Nick Hendrix à la guitare, Stéphane Guéry au sax et Denis Dutoit au violoncelle pour une évocation de lettres d’amour de Marguerite Duras, d’Ovide, d’Arthur Rimbaud, et de Marc Chagall.

Entrée libre

