Festival de Jazz Carry-le-Rouet, 3 juillet 2022, Carry-le-Rouet.

Festival de Jazz

2022-07-03 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-07 23:00:00 23:00:00

0 0 · dimanche 3 juillet, soirée d’ouverture avec le Festival Jazz des 5 continents

· lundi 4 juillet, jazz latin avec le groupe WAPANGO et en 2ème partie un Hommage à Ella FITZGERALD

· mardi 5 juillet, jazz brésilien avec le groupe BRASILEIRA et en 2ème partie un Hommage à Franck SINATRA avec le groupe ONE KICK

· mercredi 6 juillet, Hommage à Louis ARMSTRONG et en 2ème partie, un concert Jazz manouche, tzigane, klezmer avec le groupe BASILIC SWING

· jeudi 7 juillet, Soirée de gala avec le groupe DU SOUFFLE AUX CORDES, Cabaret-jazz avec repas (Jazz à la carte) et en 2ème partie, Hommage à CLAUDE NOUGARO

Dans un cadre idyllique, Carry Culture Loisir et la municipalité de Carry-le-Rouet vous proposent un Festival de Jazz avec une programmation détonante

