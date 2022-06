Festival de Jazz, Acantha Lang à Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 17 juillet 2022, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Festival de Jazz, Acantha Lang à Rouffignac

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

2022-07-17 20:30:00 – 2022-07-17

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Dordogne

Depuis 20 ans le festival de jazz (mais pas seulement) des Musiques de la Nouvelle Orléans en Périgord vous présentent des musiciens qui ont fait l’histoire en dépassant les étiquettes et les classifications d’esprit rabougri. Qu’importe le paravent vocable, on souhaite juste que la référence à l’ivresse métissée des glorieux artistes de ce festival puisse s’épanouir sur le territoire; Mama New Orleans en attente de décollage. Ca fait deux ans qu’elle attend sur le tarmac…

Retrouvez Acantha Lang à Rouffignac

Le talent vocal d’Acantha Lang est né d’un talent pur et d’une détermination à travailler ce don.

Bien qu’originaire de la Nouvelle-Orléans, ce n’est que lors de sessions à New-York avec des musiciens confirmées de RnB, qu’Acantha a sa révélation. Vivant actuellement à Londres, elle est maintenant le secret soul le mieux gardé du moment…

+33 6 85 42 80 96

©Mnop

