Festival de Jazz à la Villette Parc de la Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival de Jazz à la Villette Parc de la Villette, 31 août 2022, Paris. Du mercredi 31 août 2022 au dimanche 11 septembre 2022 :

. payant Voir tarifs sur la billeterie

Pour prolonger l’été, laissez-vous porter par les airs de jazz du festival de la Villette, du 31 août au 11 septembre. Pour cette édition, le festival fête ses 20 ans avec des concerts issus un large éventail musical. Après deux éditions annulées en raison de la crise sanitaire, Jazz à la Villette peut cette année retrouver la pleine mesure de ses ambitions, avec une réouverture sans conditions des frontières et des liaisons permettant au monde entier de nous rejoindre ! La 20e édition de Jazz à la Villette, qui marque son 20e anniversaire, entend le célébrer comme il se doit du 31 août au 11 septembre. Coproduit par la Philharmonie de Paris et la Grande Halle de La Villette, le festival reste plus que jamais le lieu d’une diversité revigorante, pôle d’attraction affolant les boussoles (avec des artistes en provenance d’Israël, Cuba, Angleterre, Afrique du Sud, France ou États-Unis), terre d’accueil de grands noms du jazz (la légende Abdullah Ibrahim, Dave Holland Trio ou Roberto Fonseca) comme d’une nouvelle génération à la créativité débridée : Kokoroko, Jacob Banks, Tank and the Bangas, Cimafunk, Knower ou Angel Bat Dawid se baladeront du côté de l’afrobeat, de la soul, du funk, de l’électro ou du gospel. Découvrez le programme complet ! Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris Contact : https://jazzalavillette.com/fr/ https://jazzalavillette.com/fr/billetterie

Festival Jazz à la Villette jazz à la villette

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc de la Villette Adresse Prairie du Cercle Nord Ville Paris lieuville Parc de la Villette Paris Departement Paris

Parc de la Villette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival de Jazz à la Villette Parc de la Villette 2022-08-31 was last modified: by Festival de Jazz à la Villette Parc de la Villette Parc de la Villette 31 août 2022 Parc de la Villette Paris Paris

Paris Paris