Festival de guitare “Guitaralde” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Festival de guitare “Guitaralde” Hendaye, 7 juillet 2022, Hendaye. Festival de guitare “Guitaralde” Hendaye

2022-07-07 – 2022-07-09

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Une belle synergie qui donne au festival un dynamisme supplémentaire, avec une programmation orchestrée par le directeur artistique Jean-Marie Ecay. Une belle synergie qui donne au festival un dynamisme supplémentaire, avec une programmation orchestrée par le directeur artistique Jean-Marie Ecay. +33 5 59 48 23 51 Une belle synergie qui donne au festival un dynamisme supplémentaire, avec une programmation orchestrée par le directeur artistique Jean-Marie Ecay. Service Culture – Ville d’Hendaye

Hendaye

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Ville Hendaye lieuville Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Festival de guitare “Guitaralde” Hendaye 2022-07-07 was last modified: by Festival de guitare “Guitaralde” Hendaye Hendaye 7 juillet 2022 Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques