À cette occasion, Fenouillet reçoit le groupe pop / folk Jell-oO. Jell-oO c’est du « pur velours », taillé dans l’acoustique et la sincérité. Ce duo folk toulousain est le fruit d’une collaboration dans laquelle ils composent, arrangent et écrivent les textes à deux avec l’envie de diffuser une musique généreuse et profondément authentique, sincère et sensible. Leurs textes sont une narration poétique du quotidien, portée par une musique chaleureuse dont l’univers évolue aux croisements de leurs parcours respectifs. _**Tarif : 5,40 € / Gratuit pour les moins de 10 ans.**_ _**Billetterie en ligne et sur place le jour J**_

Le Festival de guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain fête cette année ses 30 ans ! Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

