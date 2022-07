Festival de Graffiti/Ar ton train – le Coni’fer Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

Festival de Graffiti/Ar ton train – le Coni’fer Les Hôpitaux-Neufs, 14 juillet 2022, Les Hôpitaux-Neufs. Festival de Graffiti/Ar ton train – le Coni’fer

RV à la Gare Les Hôpitaux-Neufs Doubs

2022-07-14 – 2022-07-17 Les Hôpitaux-Neufs

Festival de Graffiti/Art on train : Nos gaffeurs européens seront de retour sur le site de Fontaine Ronde. Ces artistes venus de divers pays européens feront la démonstration de leur art sur plusieurs wagons mis à leur disposition par le CONI'FER.

Buvette et petite restauration sur place à Fontaine Ronde. +33 3 81 49 10 10 http://www.coni-fer.org/ Festival de Graffiti/Art on train : Nos gaffeurs européens seront de retour sur le site de Fontaine Ronde. Ces artistes venus de divers pays européens feront la démonstration de leur art sur plusieurs wagons mis à leur disposition par le CONI’FER.

