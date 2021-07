Saint-Rémy-de-Provence Site archéologique de Glanum Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Festival de Glanum: Ensemble Matheus & J-C Spinosi : «From Purcell to Lennon» Site archéologique de Glanum Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Festival de Glanum: Ensemble Matheus & J-C Spinosi : «From Purcell to Lennon» Site archéologique de Glanum, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Rémy-de-Provence. Festival de Glanum: Ensemble Matheus & J-C Spinosi : «From Purcell to Lennon»

Site archéologique de Glanum, le dimanche 25 juillet à 20:45

UN CONCERT ÉVÉNEMENT DE JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI, L’ENSEMBLE MATHEUS ET LE CHŒUR DE CHAMBRE MÉLISME(S) ! Fantaisie imaginée par Jean-Christophe Spinosi, le concert traverse des siècles de musique et fait la part belle à l’influente musique anglaise, au cœur de passionnants échanges musicaux en Europe, pour une tumultueuse histoire d’amour, entre joyaux baroques et pépites pop. L’occasion pour deux chœurs (d’inspiration Classique pour l’un, Soul et Gospel pour l’autre) de se livrer à une véritable « Battle » oscillant entre Vivaldi, Haendel, Purcell, sans oublier les Beatles ou Freddie Mercury qui seront eux aussi de la partie ! Nul doute que la MUSIQUE triomphera de cette bataille des Anges ! Un des plus grands chefs baroques d’aujourd’hui, dans un concert événement – pont entre les époques te les styles pour affirmer en musique, face à la catastrophe annoncée du Brexit, une certaine idée de l’Europe. Quand Haendel, né en Allemagne se forma en Italie avant de triompher en Angleterre. Ou plus près de nous quand les Beattles disaient la jeunesse du monde…Sur scène, une quinzaine de musiciens accompagnés de deux chœurs mixtes, se livreront à une « bataille de chœurs » unique en son genre. Au programme : Vivaldi / Lauda Jerusalem / Haendel / Le Messie (extrait) / « Imagine » (John Lennon) / Purcell / « Cold Song » suivi d’une partie chorale + Haendel / Le Messie (extrait) / « Eleanor Rigby » (Beatles) / Haendel / « Lascia ch’io pianga » (extrait de l’opéra Rinaldo) / Vivaldi / Dixit Dominus (extrait) / Amazing Grace / Vivaldi… [https://www.festivaldeglanum.com/festival-de-glanum…/](https://www.festivaldeglanum.com/festival-de-glanum…/)

de 20 à 50€

♫♫♫ Site archéologique de Glanum Avenue Vincent Van Gogh, 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T20:45:00 2021-07-25T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu Site archéologique de Glanum Adresse Avenue Vincent Van Gogh, 13210 Saint-Rémy-de-Provence Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville Site archéologique de Glanum Saint-Rémy-de-Provence