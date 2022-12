Festival « + De Genres à Marseille » Marseille, 16 mars 2023, Marseille Marseille.

Festival « + De Genres à Marseille »

5 Avenue Rostand KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Saint-Mauront Marseille Bouches-du-Rhône KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 Avenue Rostand

2023-03-16 – 2023-03-25

Avertissement : certains spectacles comportent de la nudité.



… 2022 : mariage pour tous en Slovénie ; idem à Cuba, qui l’assortit d’un recours légal à la Gestation Pour Autrui non rémunérée ; apparition soudaine -dans la polémique- d’un rare terme masculinisé, l’homme enceint, qui sonne en contrepoint des innombrables contorsions s’imposant à la langue française pour l’adapter à une époque où s’ébranlent -à bon escient- des fondements ressentis jusqu’ici comme définitifs… Sera-t-il accouché par un sage-homme ?



Du point de vue d’un artiste, la nature évolutive d’une société est indispensable à sa propre existence. Dans les interstices de celle-ci, il.elle aiguise son regard, puise la singularité de sa parole, et ce-faisant, quand bien même le chemin emprunté gratte, gène, secoue ou crispe, ses œuvres accompagnent, fluidifient, pacifient. Parce qu’elles attisent les esprits.



En douze rendez-vous, les artistes de + DE GENRES lèvent le voile sur un ici plein d’ailleurs de l’humanité.





Programme



• Jeudi 16 mars à 17h30

FOUTRE RIVAGE

Vernissage jeudi 16 mars à 17h30

2 rendez-vous avec Lazare Lazarus

Samedi 18 mars à 18h – Rencontre-lecture « QUAND LA VILLE BANDE »

Exposition du 16 au 21 mars



• Jeudi 16 mars à 19h

Création-restitution du projet PERFORMING GENDER, DANCING IN YOUR SHOES

Arthur Perole & Anne Rehbinder (Marseille-Chelles) avec la communauté des trente participant·e·s



• Jeudi 16 mars à 20h

DIOSCURES

Création duo – Marta Izquiero-Muñoz (Toulouse)



• Samedi 18 mars à 19h

Spectacle pour 4 interprètes

O FUTURO É ANCESTRAL

Jonathan Pranlas-Descours & Christophe Béranger (La Rochelle)



• Samedi 18 mars à 20h

Performance solo GIGI

Joachim Maudet (Rennes)



• Samedi 18 mars à 20h30

Spectacle duo UNE NUIT ENTIÈRE

Tatiana Julien & Anna Gaïotti (Amiens)

• Mardi 21 mars à 19h · 45 min

Création solo BLESS THE SOUND THAT SAVES A WITCH LIKE ME – CRI(S)

Benjamin Kahn (Bruxelles)



• Mardi 21 mars à 20h

Création solo TATIANA

Julien Andujar (Nantes)



• Mercredi 22 mars à 20h

Spectacle pour 4 interprètes ANIMA

Christian Ubl (Marseille)



• Jeudi 23 mars à 20h

Conférence performée PERFORMEUREUSES

Hortense Belhôte (Paris)



• Samedi 25 mars à 19h

Spectacle pour 5 interprètes LA CHAIR DE L’OBJET

David Drouard (Laval)



• Samedi 25 mars à 20h30

Spectacle pour 7 interprètes AMAZONES

Marinette Dozeville (Reims)

à partir de 16 ans

• Samedi 25 mars à 22h

Concert live EUSTACHE McQUEER

Festival »+ De Genres à Marseille » : Performance, musique, projection, théâtre, chanson et marionnette flirtent avec la danse.

http://www.kelemenis.fr/fr/les-festivals/1004/festival-plusde-genres-2021

