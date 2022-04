Festival de Gavarnie : “Variantes” Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées

Festival de Gavarnie : “Variantes” Gavarnie-Gèdre, 28 juillet 2022, Gavarnie-Gèdre. Festival de Gavarnie : “Variantes” Village GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

2022-07-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-07 Village GAVARNIE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Gavarnie-Gèdre 5 5 EUR Tous les jours, spectacles en journée et tout public. Billets à prendre sur place. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Programmation détaillée prochainement. Variantes, qui répond à un désir d’exister comme un festival avec une programmation plurielle, à l’échelle d’une journée, propose, en écho à la création Roméo/Juliette, une déclinaison de propositions sur le thème de la rencontre inédite et autour d’événements pluridisciplinaires : théâtre, danse, musique, cirque, lectures. Vous pourrez aussi vous laisser bercer par la beauté des paysages, au gré d’une balade artistique. http://www.festival-gavarnie.com/ Tous les jours, spectacles en journée et tout public. Billets à prendre sur place. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Programmation détaillée prochainement. Village GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

dernière mise à jour : 2022-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Gavarnie-Gèdre Adresse Village GAVARNIE Ville Gavarnie-Gèdre lieuville Village GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Departement Hautes-Pyrénées

Festival de Gavarnie : “Variantes” Gavarnie-Gèdre 2022-07-28 was last modified: by Festival de Gavarnie : “Variantes” Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre 28 juillet 2022 Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées