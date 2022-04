Festival de Gavarnie : “Variantes”, 6 août 2022, .

Festival de Gavarnie : “Variantes”

2022-08-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-06 19:00:00 19:00:00

Programme du samedi 6 août :

– De 14h à 14h40 à la salle des fêtes : “Le sourire du Naufragé” par Claire Ducreux et Tony Mira – Un spectacle de danse, théâtre visuel et humour au service des émotions et de ce qui se crée avec le public.

– De 16h à 17h devant l’église : “Un Toy en sursis” par la compagnie Théâtre Fébus – Spectacle imaginé par Bruno Spiesser, à partir des échanges avec Jean Trescazes, 84 ans,

habitant de Gavarnie, et autour de ses écrits.

– De 17h à 18h à la salle des fêtes : “Le sourire du Naufragé” par Claire Ducreux et Tony Mira – Un spectacle de danse, théâtre visuel et humour au service des émotions et de ce qui se crée avec le public.

– De 18h à 19h : “Ma vallée, un truc de fou” par Ladji Diallo – Quand un jeune de banlieue rencontre les Pyrénées, c’est le coup de foudre. Il s’installe dans une petite vallée et depuis ne cesse de s’émerveiller. Aujourd’hui, il se sent prêt à raconter ses Pyrénées revues au filtre de son innocence, de la malice des habitants et de la sienne propre.

Tous les jours, spectacles en journée et tout public. Billets à prendre sur place. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Variantes, qui répond à un désir d’exister comme un festival avec une programmation plurielle, à l’échelle d’une journée, propose, en écho à la création Roméo/Juliette, une déclinaison de propositions sur le thème de la rencontre inédite et autour d’événements pluridisciplinaires : théâtre, danse, musique, cirque, lectures. Vous pourrez aussi vous laisser bercer par la beauté des paysages, au gré d’une balade artistique.

