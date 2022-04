Festival de Gavarnie : “Variantes”, 5 août 2022, .

Festival de Gavarnie : “Variantes”

2022-08-05 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-05 18:40:00 18:40:00

Programme du vendredi 5 août :

– De 17h à 17h40 : “Fuites pour flûtes” du cirque des petites natures – Un concert visuel et sonore pour Flûtes et Gouttes d’eau. Une version tout public à partir de 8 ans.

– De 18h à 18h40 à la salle des fêtes : “Le sourire du Naufragé” par Claire Ducreux et Tony Mira – Un spectacle de danse, théâtre visuel et humour au service des émotions et de ce qui se crée avec le public.

Tous les jours, spectacles en journée et tout public. Billets à prendre sur place. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Variantes, qui répond à un désir d’exister comme un festival avec une programmation plurielle, à l’échelle d’une journée, propose, en écho à la création Roméo/Juliette, une déclinaison de propositions sur le thème de la rencontre inédite et autour d’événements pluridisciplinaires : théâtre, danse, musique, cirque, lectures. Vous pourrez aussi vous laisser bercer par la beauté des paysages, au gré d’une balade artistique.

Programme du vendredi 5 août :

– De 17h à 17h40 : “Fuites pour flûtes” du cirque des petites natures – Un concert visuel et sonore pour Flûtes et Gouttes d’eau. Une version tout public à partir de 8 ans.

– De 18h à 18h40 à la salle des fêtes : “Le sourire du Naufragé” par Claire Ducreux et Tony Mira – Un spectacle de danse, théâtre visuel et humour au service des émotions et de ce qui se crée avec le public.

Tous les jours, spectacles en journée et tout public. Billets à prendre sur place. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

dernière mise à jour : 2022-04-27 par