Festival de Gavarnie : « Roméo et Juliette »

Festival de Gavarnie : « Roméo et Juliette », 3 août 2022



2022-08-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-07 Vivez une expérience unique en pleine nature !

Le Théâtre Fébus vous donne rendez-vous sur le plateau de la Courade à Gavarnie. Après environ 30 minutes de marche, vous serez transportés au cœur de la nature, sur une merveilleuse scène à ciel ouvert avec en toile de fond le Cirque de Gavarnie !

Cette 36ème édition verra l’œuvre de William Shakespeare « Roméo et Juliette » représentée, avec une adaptation et mise en scène de Corinne Mathou. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

