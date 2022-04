Festival de fusées à eau – Planétarium Ludiver La Hague, 20 juillet 2022, La Hague.

Festival de fusées à eau – Planétarium Ludiver TONNEVILLE 1700 rue de la Libération La Hague

2022-07-20 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-21 18:00:00 18:00:00 TONNEVILLE 1700 rue de la Libération

La Hague Manche

Construction et lancement de fusée à eau.

Devenez ingénieur astronautique le temps d’un après-midi !

Un rêve d’enfant pour tous : fabriquer une fusée ! Créer un engin, le décorer, imaginer, étudier l’aérodynamisme, mesurer la hauteur atteinte … une aventure à la portée de tous avec les fusées à eau !

Le cœur battant, c’est l’heure du lancement … après avoir mis en place la fusée, il faut pomper … 5 …4 … 3 … 2 …1 … 0 … puis on tire la goupille et réussite ou surprises !

Mais on peut toujours améliorer le principe ! Comment aller plus haut ? Comment aller plus droit ? Comment aller plus vite ?

Le Planétarium LUDIVER vous propose donc de venir passer un agréable moment en famille, vous pourrez ainsi associer animation ludique, expériences et détente.

Venez fabriquez la plus belle fusée et surtout la plus rapide !

Ateliers de construction de fusées à eau en continu pour toute la famille.

Décollages de vos fusées dans le parc paysager.

Chaque participant devra amener 2 bouteilles (vides !) de boissons gazeuses en 1,5 litre.

ludiver@lahague.com +33 2 33 78 13 80 http://www.ludiver.com/

dernière mise à jour : 2022-04-15 par