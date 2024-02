FESTIVAL DE FROVILLE « STREETS OF LONDON » PRISMA Froville, dimanche 30 juin 2024.

FESTIVAL DE FROVILLE « STREETS OF LONDON » PRISMA Froville Meurthe-et-Moselle

Dimanche

Londres 1651 la troisième année de la guerre civile. Les opéras et les théâtres sont fermés, mais la vie nocturne est animée les gens profitent de quelques heures d’évasion grâce à des danses insouciantes, des chansons joyeuses et de bonnes boissons, vivant au jour le jour. Il y a tant de vie dans les airs traditionnels, les divisions virtuoses et les chansons populaires qui étaient connues grâce aux théâtres ! PRISMA nous emmène en voyage dans les bars et les pubs de Londres et explore la musique de danse britannique du XVIIe siècle. Ce programme comprend des mélodies tirées du célèbre recueil The English Dancing Master , ainsi que de la musique de The Division Violin , des airs folkloriques écossais et irlandais, et même quelques succès plus tardifs comme Danny Boy le tout servi dans le style spontané et vivant de PRISMA !Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 17:00:00

fin : 2024-06-30

16 Rue Principale

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@festivaldefroville.com

L’événement FESTIVAL DE FROVILLE « STREETS OF LONDON » PRISMA Froville a été mis à jour le 2024-02-22 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS