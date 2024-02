FESTIVAL DE FROVILLE « STABAT MATER DE PERGOLESE LES ACCENTS Froville, vendredi 14 juin 2024.

Vendredi

Le Stabat Mater de Pergolese. C’est un grand classique mais servi pour cette édition par des artistes exceptionnels. Il marque la rencontre de l’étoile montante du chant français, Lauranne Oliva, gagnante cette année des concours Voix nouvelles et Paris opera competition, et d’un des contre ténors les plus emblématiques de sa génération, Christophe Dumaux. Soutenu par l’excellent Thibaut Noally et ses Accents, nul doute que cette soirée exclusive à Froville sera une des soirées 2024 à ne manquer sous aucun prétexte.

¿Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:30:00

fin : 2024-06-14

16 Rue Principale

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@festivaldefroville.com

