FESTIVAL DE FROVILLE « RECITAL CLAVECIN » VIOLAINE COCHARD Froville, dimanche 23 juin 2024.

FESTIVAL DE FROVILLE « RECITAL CLAVECIN » VIOLAINE COCHARD Froville Meurthe-et-Moselle

Dimanche

La première partie de ce programme présente des pièces de Jacques Duphly, compositeur assez peu connu et quelques-uns de ses contemporains, tous dignes héritiers de l’école française des grands maîtres Couperin et Rameau, alternant des danses, des portraits et des pièces de caractère. Né à Rouen, en 1715, année de la mort de Louis XIV, Jacques Duphly officie en tant qu’organiste à la Cathédrale d’Evreux, puis à Saint-Eloi et Notre Dame de la Ronde à Rouen. Il s’installe ensuite à Paris, pour ne plus en repartir (il meurt en juillet 1789, au lendemain de la prise de la Bastille) et ne se consacre qu’au clavecin, entre les cours qu’il donne et la composition de ses 4 Livres parus entre 1744 et 1768. La deuxième partie de ce concert est consacré au maître napolitain Domenico Scarlatti.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 17:00:00

fin : 2024-06-23

16 Rue Principale

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@festivaldefroville.com

L’événement FESTIVAL DE FROVILLE « RECITAL CLAVECIN » VIOLAINE COCHARD Froville a été mis à jour le 2024-02-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS