FESTIVAL DE FROVILLE – PATRICIA PETIBON FLORIANE HASLER AMARILLIS Froville Froville Catégories d’évènement: Froville

Meurthe-et-Moselle

FESTIVAL DE FROVILLE – PATRICIA PETIBON FLORIANE HASLER AMARILLIS Froville, 2 juillet 2022, Froville. FESTIVAL DE FROVILLE – PATRICIA PETIBON FLORIANE HASLER AMARILLIS Froville

2022-07-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-02

Froville Meurthe-et-Moselle Froville Flammes de magiciennes : “Verve, entrain et finesse” – “Les Interprètes d’Amarillis sont inscrits dans l’une de nos meilleures traditions musicales” contact@festivaldefroville.com +33 3 83 72 53 75 http://www.festivaldefroville.com/ Froville

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Froville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Froville Adresse Ville Froville lieuville Froville Departement Meurthe-et-Moselle

Froville Froville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/froville/

FESTIVAL DE FROVILLE – PATRICIA PETIBON FLORIANE HASLER AMARILLIS Froville 2022-07-02 was last modified: by FESTIVAL DE FROVILLE – PATRICIA PETIBON FLORIANE HASLER AMARILLIS Froville Froville 2 juillet 2022 Froville Meurthe-et-Moselle

Froville Meurthe-et-Moselle