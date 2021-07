Froville Froville Froville, Meurthe-et-Moselle FESTIVAL DE FROVILLE – NEMANJA RADULOVIC Froville Froville Catégories d’évènement: Froville

FESTIVAL DE FROVILLE – NEMANJA RADULOVIC Froville, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Froville. FESTIVAL DE FROVILLE – NEMANJA RADULOVIC 2021-07-06 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-06 Jardin d’Harmonie 18 Rue du Château

Froville Meurthe-et-Moselle Froville Rimski-Korsakov – Shéhérazade, extraits. Vivaldi – Les quatres saisons. Sedlar par Nemanja Radulović direction avec l’ensemble Double Sens. contact@festivaldefroville.com +33 3 83 72 53 75 http://www.festivaldefroville.com/ N.Radulovic©Charlotte Abramow _ DG dernière mise à jour : 2021-05-07 par

