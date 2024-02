FESTIVAL DE FROVILLE « LES TALENTS LYRIQUES » Froville, samedi 29 juin 2024.

Les dix-neuf Pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe Rameau se présentent en six suites ou concerts que soutient une unité tonale. Si le terme de concert renvoie, dans son acceptation du XVIIIe siècle, à une musique de chambre, cinq de ces pièces sont transcrites et peuvent être exécutées par le clavecin seul. Chacun des trois instruments se voit attribuer une véritable place de concertant. En témoigne le choix d’une mise en partition–rassemblement de toutes les voix sur une unique partition. Rameau s’en explique ainsi dans sa préface: J’ai cru les devoir donner en partition, parce qu’il faut non seulement que les trois instruments se confondent entre eux, mais encore que les concertants s’entendent les uns les autres.Tout public

Début : 2024-06-29 20:30:00

17 Rue Principale

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@festivaldefroville.com

