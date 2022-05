FESTIVAL DE FROVILLE – L’ACHERON

FESTIVAL DE FROVILLE – L’ACHERON, 29 mai 2022, . FESTIVAL DE FROVILLE – L’ACHERON

2022-05-29 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-29 “Small band baroque”. Un programme festif et léger, construit sous la forme d’une jam session. © B. Minet, J.B. Millot dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville