FESTIVAL DE FROVILLE » LA RESUREZZIONE DE HANDEL » LE CONCERT DE LA LOGE Froville, samedi 15 juin 2024.

Samedi

A vingt-deux ans, le jeune Haendel a des envies de gloire et débarque à Rome après des étapes à Hambourg et Florence. Là, qu’importe que les opéras soient interdits par décision papale, le compositeur fera rentrer tout son théâtre dans l’oratorio, genre particulièrement prisé par la noblesse et les grands cardinaux de la Ville éternelle. Ce sera Il Trionfo del Tempo, puis très vite cette Resurrezione, où Haendel se fait plus italien que les Italiens et surpasse ses modèles Stradella ou Scarlatti, grâce à un orchestre chatoyant et une inspiration mélodique de chaque instant. Une Résurrection ? Plutôt l’Ascension conquérante d’un maître déjà sûr de son métier !Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:30:00

fin : 2024-06-15

16 Rue Principale

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@festivaldefroville.com

L’événement FESTIVAL DE FROVILLE » LA RESUREZZIONE DE HANDEL » LE CONCERT DE LA LOGE Froville a été mis à jour le 2024-02-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS