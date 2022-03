FESTIVAL DE FROVILLE – IL FESTINO Froville Froville Catégories d’évènement: Froville

Meurthe-et-Moselle

FESTIVAL DE FROVILLE – IL FESTINO Froville, 10 juin 2022, Froville. FESTIVAL DE FROVILLE – IL FESTINO Froville

2022-06-10 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-10

Froville Meurthe-et-Moselle Froville Armonia divina y humana : ce concert témoigne avec ferveur de la richesse, la beauté et la variété des styles musicaux présents en Amérique aux XVIe et XVIIe siècles. contact@festivaldefroville.com +33 3 83 72 53 75 http://www.festivaldefroville.com/ Froville

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Froville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Froville Adresse Ville Froville lieuville Froville Departement Meurthe-et-Moselle

Froville Froville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/froville/

FESTIVAL DE FROVILLE – IL FESTINO Froville 2022-06-10 was last modified: by FESTIVAL DE FROVILLE – IL FESTINO Froville Froville 10 juin 2022 Froville Meurthe-et-Moselle

Froville Meurthe-et-Moselle