Curieux parcours que celui d’Elisabeth Duparc, née en France, formée en Italie et ayant trouvé la gloire à Londres. La Francesina a été une des dernières muses de Hændel alors qu’il abandonnait les fastes de l’opéra italien pour l’élévation spirituelle de l’oratorio. Il compose pour elle des rôles majeurs et principalement des airs de rossignol . La plupart de ses contemporains louaient le timbre et l’agilité de sa warbling voice (voix de fauvette). Dans ce programme allant de l’opéra à l’oratorio, la soprano belge Sophie Junker rend hommage à La Francesina et explore la collaboration qui la lia à Hændel pendant une décennie. Elle sera la Nuova Francesina qui répondra à la Duparc avec la même énergie dans son fastueux répertoire.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:30:00

fin : 2024-06-07

Jardin d’Harmonie 18 Rue du Château

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@festivaldefroville.com

