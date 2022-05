FESTIVAL DE FROVILLE – ENSEMBLE ARPEGGIATA

FESTIVAL DE FROVILLE – ENSEMBLE ARPEGGIATA, 21 mai 2022, . FESTIVAL DE FROVILLE – ENSEMBLE ARPEGGIATA

2022-05-21 – 2022-05-21 Dirigé du théorbe par l’inimitable Christina Pluhar, l’ensemble l’Arpeggiata nous invite à Naples dans le berceau de l’opéra et de la Commedia dell’arte. Les voix de Céline Scheen et Vincenzo Capezzuto accompagnant avec sensibilité et éclat cet instant musical aussi varié, vivant et coloré que la ville du Vésuve. Véritable invitation à l’enthousiasme, ce concert renoue avec la surprise et l’inattendu, source nourricière de l’Art baroque. Festival de Froville dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville