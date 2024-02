FESTIVAL DE FROVILLE « BACH MIRROR » Froville, samedi 22 juin 2024.

Samedi

Thomas Enhco et Vassilena Serafimova jouent comme des enfants. Leur Bach Mirror fait miroiter la musique de Bach comme on joue à sauter dans les flaques pour le plaisir de regarder, dans les reflets, les nuages et le ciel qui changent. Ils jouent comme des enfants virtuoses bien sûr, savants donnant presque l’illusion de l’insouciance, mais quoique rigoureux, libres, quoique mettant parfois les larmes aux yeux, joyeux. Au beau milieu de ces réflections ludiques, Jesu, Joy of Man’s desiring est interprété tel qu’en lui-même dans ces éclats contemporains d’une musique ancienne, la joie, pour sûr, demeure. Cet hommage à Bach virtuose, sensible, puissant et d’une pure sincérité a remporté de nombreux prix et a été joué sur les plus grandes scènes d’Europe.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 20:30:00

fin : 2024-06-22

16 Rue Principale

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@festivaldefroville.com

