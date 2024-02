FESTIVAL DE FROVILLE « A ROOM OF MIRRORS » I GEMELLI Froville, vendredi 31 mai 2024.

FESTIVAL DE FROVILLE « A ROOM OF MIRRORS » I GEMELLI Froville Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Le 17e` sie`cle en Italie repre´sente l’a^ge d’or de la voix de te´nor. Incarnation de la musique sous les traits d’Orphe´e ou d’Apollon, le te´nor incarne toutes les facettes de l’expression divine et humaine, du nai¨f berger au dieu puissant, en passant par le guerrier valeureux et l’amoureux transi, a` l’e´poque ou` le musicien e´crivait, composait, jouait et chantait lui-me^me ses œuvres. Le programme pre´sente ainsi des duos de te´nors de compositeurs plus ou moins connus du Seicento, perles rares issues d’ope´ras ou de recueils de chansons et madrigaux. Les voix d’Emiliano Gonzalez Toro et de Zachary Wilder se fondent dans une ge´mellite´ ide´ale.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-05-31

18 Rue du Château

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est prieure.froville@wanadoo.fr

