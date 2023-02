Festival de force basque, 20 août 2023, Saint-Palais Saint-Palais.

Festival de force basque

Fronton Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

2023-08-20 15:00:00 – 2023-08-20

Saint-Palais

Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais

14h45 : défilé des équipes, danseurs et musiciens de la place du Foirail au fronton

15h : épreuves traditionnelles des jeux de force basque : tir à la corde, lever de la botte de paille, lever de charrette, course aux sacs de blé, scieurs de long, bûcherons. Intermèdes de chant et musique.

+33 5 59 65 71 78

OTBN

Saint-Palais

