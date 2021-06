Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Festival de Folklore : Spectacle : Escale en France Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Festival de Folklore : Spectacle : Escale en France Romans-sur-Isère, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Romans-sur-Isère. Festival de Folklore : Spectacle : Escale en France 2021-07-10 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-10

Romans-sur-Isère Drôme EUR 12 12 Troupes de Tahiti – Provence – Landes – Vendée – Dauphiné ! Troupes de Tahiti – Provence – Landes – Vendée – Dauphiné !

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ville Romans-sur-Isère