Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Festival de Folklore : Marché de l’Artisanat et des Créateurs Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Festival de Folklore : Marché de l’Artisanat et des Créateurs Romans-sur-Isère, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Romans-sur-Isère. Festival de Folklore : Marché de l’Artisanat et des Créateurs 2021-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-10 19:00:00 19:00:00 Place Maurice Faure Hôtel de Clérieux

Romans-sur-Isère Drôme 16h Atelier de danses Tahitiennes Hôtel de Clérieux

Nombre de place limité !



17h : Grands et Petits venez tester les échasses Landaises

à partir de 6 ans – Place Maurice Faure



