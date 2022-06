Festival de folklore international Mercuria, 22 juillet 2022, .

Festival de folklore international Mercuria

2022-07-22 – 2022-07-23

13.5 27 EUR Cette année le comité du Festival international de Danses, Musiques et Traditions du Monde met à l’honneur :

Le Mexique, La Moldavie, le Panama, l’Ecosse ainsi que l’Alsace et le Berry. Durant le Festival : Initiations aux danses traditionnelles du Berry et de l’Ecosse, défilé des groupes dans la ville, concerts gratuits au Square Charles de Gaulle… Billetterie en vente au bureau de tourisme d’Argenton-sur-Creuse à partir du 15 juillet.

Depuis 33 ans, l’association du Festival Mercuria organise le festival de folklore international d’Argenton-sur-Creuse en Berry. Danses, musiques, costumes traditionnels, couleurs, rythmes sont donc au rendez-vous.

+33 6 74 09 35 17

©mercuria

