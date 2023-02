Festival de folklore international Mercuria Argenton-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre Depuis 34 ans, l’association du Festival Mercuria organise le festival de folklore international d’Argenton-sur-Creuse en Berry. Danses, musiques, costumes traditionnels, couleurs, rythmes sont donc au rendez-vous. (Programme à venir) Festival international de Danses, Musiques et Traditions du Monde, à Argenton sur Creuse. +33 6 74 09 35 17 Office de tourisme ©Mercuria

